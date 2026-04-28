Leitungswechsel in der Polizeiinspektion. An die Stelle des Südpfälzers Stefan Müller tritt der Saarländer Frank Hoffmann. Feierliche Amtseinführung.

Zur offiziellen Verabschiedung in den Ruhestand und Amtseinführung war Polizeipräsident Andreas Sarter aus Ludwigshafen ins Germersheimer Feuerwehrgebäude gekommen. Hier begrüßte zunächst der Landauer Polizeidirektionsleiter Jürgen Traub die rund 70 Gäste, Familienangehörige der beiden Ersten Polizeihauptkommissare, Vertreter von Behörden und des öffentlichen Lebens in der Südpfalz sowie zahlreiche Polizisten aus Germersheim und Umgebung, Wegbegleiter. Was Müller hinter und Hoffmann vor sich hat, skizzierte Sarter so: etwa 4000 Straftaten und 2000 Verkehrsunfälle pro Jahr sowie gewachsene Beziehungen und interkulturelle Kontakte zu ganz unterschiedlichen Stellen.

„Ich schätze Dich immens“, sagte der Polizeipräsident zum Abschied des 60-jährigen Müller. Dem „gebürtigen Südpfälzer“, „überzeugten Polizist“ und „absoluten Teamplayer“ bescheinigte er, in seinen über 40 Dienstjahren, davon vier an der Spitze der PI Germersheim, pflichtbewusst, korrekt und aufrichtig gewesen zu sein.

Hoffmann war laut Sarter zuletzt Leiter der Polizeiinspektion Haßloch. Der 53-jährige Saarländer, der im Kreis Germersheim lebt, sei als Chef „mitarbeiterorientiert“, seine Bürotür stehe den Kollegen stets offen.

„Danke, dass Du mir eine Top-Dienststelle überlässt“, sagte Hoffmann zu seinem Amtsvorgänger Müller. Der gestand, dass er den Wechsel nach Germersheim nie bereut hat, obwohl er sich zuvor als stellvertretender Polizeichef in Speyer auch sehr wohl gefühlt hat.

Zum Abschluss spielte ein Ensemble des Landespolizeiorchesters ein Stück von Udo Lindenberg: „Hinterm Horizont geht’s weiter“.