Der Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler, hat Sven Lefkowitz in der Kreisverwaltung empfangen. Lefkowitz ist seit 1. Juli Ombudsmann für Pflegethemen in Rheinland-Pfalz und in dieser Funktion unparteiischer und unabhängiger Ansprechpartner für Bewohnerinnen und Bewohner (und deren Angehörige) von Pflegeeinrichtungen. Bei Problemen oder Streitigkeiten ist es das Ziel der Ombudsstelle, unbürokratisch zu vermitteln, nach fairen und gütlichen Lösungen zu suchen und die Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu verbessern. „Es hilft bei der Klärung von Themen, wenn man sich schon einmal persönlich begegnet ist. Daher begrüße ich den Austausch mit der Ombudsstelle des Landes und bin sicher, dass wir bei Fragen aus der Bürgerschaft gemeinsam schnelle Lösungen für alle Beteiligten finden können“, so Buttweiler. Wer Rat sucht, kann sich entweder mit der Kreisverwaltung in Verbindung setzen, E-Mail: v.krstev@kreis-germersheim.de, Telefon 07274 53-279, oder sich bei Sven Lefkowitz melden, E-Mail: ombudsstelle@lsjv.rlp.de, 06131 967-295.