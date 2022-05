Marie liebt das Klettergerüst, Tilda die Schaukel, und wenn Ben die Wasserpumpe bedient, schaufeln alle Kinder mit Hingabe im matschigen Sand. Nach zwei Jahren Vorarbeit und etwa 600 ehrenamtlichen Helferstunden konnten die Kinder ihren alten Spielplatz in neuer naturnaher Gestaltung an der Hagenbacher Waldstraße wieder in Spiel-Betrieb nehmen. Tobias Zimmerman, 1. Beigeordneter der Stadt, hatte zusammen mit der Verwaltung und Kinder- und Elternbefragung die Planungen und die Organisation der Elternmitarbeit sowie das Einwerben zahlreicher Spenden koordiniert. So wurden die veranschlagten Kosten von 80.000 Euro auf etwa die Hälfte reduziert. Mit einer kleinen Feier hatten zahlreiche Kinder samt Eltern, Großeltern und der Nachbarschaft ihren Spielplatz gefeiert.