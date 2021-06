Die Grundschule Neuburg bekommt einen neuen Namen: Der Verbandsgemeinderat folgte einstimmig dem Vorschlag des Ortsgemeinderats Neuburg, sie „Grundschule an Rhein und Lauter Neuburg“ zu nennen. Einstimmig war auch der Beschluss über die Einrichtung einer halben Schulsozialarbeiter-Stelle an der Grundschule Hagenbach, womit auch „geringere Bedarfe“ an den Grundschulen Berg und Neuburg abgedeckt werden sollen. Der Kreis wolle die jährlichen Kosten von 60.000 Euro zur Hälfte finanzieren, hieß es. Erziehungsaufgaben würden immer mehr auf die Schulen verlagert, so Fleisch. „Lehrer stoßen oft an ihre Grenzen.“ Künftig soll eine „Fachkraft Schulsozialarbeit“ helfen. Ein Kreistags-Beschluss stehe noch aus, hieß es.