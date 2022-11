Im Karlsruher Stadtteil Knielingen hat die Autohausgruppe Geisser einen neuen MG-Brandstore eröffnet. Auf rund 400 Quadratmetern gibt es in der Filiale in der Egon-Eiermann-Allee alles Wissenswerte zur Elektromobilität. Viele E-Fahrzeuge stehen laut Autohaus vor Ort für eine Probefahrt bereit. So hat jeder interessierte Autofahrer die Möglichkeit, sich über den neusten Stand der Technologie zu informieren sowie verschieden Modelle zu testen. Aber auch Autos ohne E-Antrieb stehen in dem Autohaus, das außer in Karlsruhe Filialen unter anderem in Mannheim und Heidelberg betreibt, zur Verfügung. Es wird empfohlen vor einer Probefahrt einen telefonischen Termin zu vereinbaren. https://www.autohaus-geisser.de/standorte/karlsruhe/mg-motors-karlsruhe/