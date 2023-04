Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegründet wurde Transac von Heinz Hörner 1990. Vor drei Jahren stieg Gerold Hohwieler in das Unternehmen ein, das Teil der Englert Holding ist. Zum Jahreswechsel gibt es erneut einen Wechsel am Steuer der internationalen Spedition. In der Region ist der Nachfolger in dem Geschäft kein Unbekannter, und die Zeichen stehen weiter auf Wachstum.

„Es ist eine geplante Nachfolge“, sagt Transac Geschäftsführer Gerold Hohwieler gleich zu Beginn des Gesprächs. „Ich war jetzt drei Jahre da und muss sagen, die Firma