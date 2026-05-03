Die Germersheimer Polizeiinspektion hat einen neuen Leiter. Chef war er aber schon vorher. Jetzt kann Frank Hoffmann jedoch mit dem Fahrrad zur Dienststelle fahren.

Der neue Chef der Polizeiinspektion (PI) Germersheim trinkt gerne Kaffee aus einer Siebträgermaschine. „Wenn man einmal damit angefangen hat ...“, sagt er und beendet den Satz nicht. Mit seinem künftigen Stellvertreter Christian Rapp habe er sich darüber schon ausgetauscht. Vielleicht gebe es ja eine Möglichkeit, eine solche Maschine in die PI mitzubringen, sinniert er und hätte da auch schon eine Idee. Doch da gebe es mit Zuhause erst noch was zu klären.

Alpines Wandern als Hobby

Und dieses Zuhause ist nicht mehr weit von seiner künftigen Arbeitsstelle weg. „Ich komme dann als mit dem Fahrrad, sage ich jedem, um mir selbst etwas Druck zu machen“, meint der gebürtige Saarländer und lacht dabei. Denn weit habe er es dann nicht mehr. „Zu Fuß sind es etwa 40 Minuten, mit dem Fahrrad vielleicht 10 Minuten“, sagt der PI-Leiter. Neben Radfahren zählen Wandern und alpines Bergwandern zu seinen Hobbys. Mit Freunden hat er schon eine Alpenüberquerung hinter sich. Sport ist Hoffmann auch wichtig. So geht er oftmals vor dem Dienst ins Studio. Über den Sport kam der ehemalige Volleyballer einst auch zur Polizei nach Rheinland-Pfalz, „weil es im Saarland 1993 einen Einstellungsstopp gab“. Mit Volleyballkollegen und Fahrgemeinschaften ging es damals nach Enkenbach.

Nach Schicht ins Saarland

Die erste Stelle nach der Bereitschaftspolizei in Schifferstadt war dann Speyer. Dort habe er im Schichtdienst gearbeitet und sei nach dem Dienst immer 180 Kilometer in die Heimat gefahren. „Da war man jung“, sagt der heute 53-Jährige rückblickend. Das habe sich mit der Zeit geändert und sein Lebensmittelpunkt war irgendwann im Speyerer Umland, nach dem Studium auf dem Hahn im Jahr 1999. Danach ging es wieder nach Speyer und zu anderen Dienststellen, „bis ich 2020 Leiter der PI Haßloch wurde“, sagt der Erste Polizeihauptkommissar. „Da gibt es ja kein Handbuch, was auf einen zukommt“, erinnert er sich zurück. Zusammen mit seinem Stellvertreter, der am selben Tag wie er angefangen habe, habe aber alles geklappt. „Ich war gerne in Haßloch und die Dienststelle ist gut aufgestellt“, sagt Frank Hoffmann.

Sechs Jahre Leiter in Haßloch

Die Herausforderungen im Vergleich zu Haßloch seien in der PI Germersheim schon größer, weil es auch mehr Kolleginnen und Kollegen gebe. Er denke, er habe ein gutes Gespür für Menschen und Mitarbeitende; Personalentwicklung sei ihm wichtig. „Ich freue mich drauf“, sagt Frank Hoffmann, auch wenn es bedeutet, noch einiges in Kisten packen zu müssen. „Wahnsinn, was sich in sechs Jahren ansammelt.“