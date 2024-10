Im Kätzeldorf soll es bald wieder einen Lebensmittelmarkt geben.

Am Mittwochabend machte der Gemeinderat den Weg dafür frei, indem er für die Räume der vor Jahren geschlossenen Bäckerei Busch an der Ortsdurchfahrtsstraße von Knittelsheim eine Nutzungsänderung beschloss. Das teilte auf Anfrage Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Kuntz ( CDU) mit.

Nach seinen Angaben wird die Mannheimer Firma Yobst Betreiber sein. Diese hat im Sommer bereits einen in einem Container untergebrachten Laden auf dem Kandeler Adamshof-Gelände aufgestellt. Die Angebotspalette des „Yobsti“ reicht von frischem Obst und Gemüse über Mehl, Nudeln, Milchprodukte, Öle, Brot, Getränke, selbstgemachte Suppen, Soßen und Kohlrouladen bis hin zu Speiseeis. Ziel der Firma ist es nach früheren Angaben, mit dieser neuen Form der Direktvermarktung Hersteller und Konsumenten zueinander zu bringen und so die Lebensmittelversorgung in kleineren Orten zu verbessern. Yobst trete nicht als Händler, sondern vielmehr als Vermittler auf, der den Erzeugern gegen eine Provision Infrastruktur zur Verfügung stellt. Laut Ortsbürgermeister Kuntz wird der Selbstbedienungsladen ohne Personal geführt. Der Zugang erfolge mit einer Bankkarte.

Kuntz hofft, dass der Laden, je nach Genehmigungsdauer, Ende diesen, Anfang nächsten Jahres öffnen kann. Die Ratsmitglieder hätten sich vor dem einstimmigen Beschluss sehr positiv über das Vorhaben geäußert, das „eine Bereicherung für Knittelsheim“ darstelle.