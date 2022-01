Die Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung Germersheim und die drei Betreuungsvereine der Arbeiterwohlfahrt, Lebenshilfe und Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer im Landkreis haben im vergangenen Jahr wieder einen Aufbaukurs für ehrenamtliche Betreuende angeboten.

Coronabedingt war die Anzahl der Teilnehmer stark reduziert. In dem Kurs, der sich über vier Abende erstreckte, ging es unter anderem Vorsorgemöglichkeiten, genehmigungspflichtige Handlungen bei der Personensorge, die Pflegeversicherung und ambulante Pflege. Der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler überreichte nach Ende des Aufbaukurses die Teilnahmezertifikate.

Fürs Frühjahr ist ein weiterer Grundkurs in Germersheim geplant, der an fünf Abenden stattfinden soll: am 7., 14., 21., 28. März und 4. April, jeweils um 19 Uhr. Ehrenamtliche Betreuer können sich mit all ihren Fragen gerne an die Betreuungsvereine beziehungsweise an die Betreuungsbehörde wenden. Wer am geplanten Grundkurs teilnehmen möchte, kann sich bei der Betreuungsbehörde und den Betreuungsvereinen melden: AWO Betreuungsverein, Telefon 07275 8919, Betreuungsverein der Lebenshilfe, 07271 5050341, SKFM Betreuungsverein, 07274 7078211, Kreisverwaltung Betreuungsbehörde, 07274 53264.