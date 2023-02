Hubert Seelinger ist als neuer Kulturbeauftragter der Gemeinde für die Durchführung von Veranstaltungen im Centrum für Kunst und Kultur zuständig. Der Gemeinderat bestellte ihn dazu einstimmig. Seine Amtszeit dauert bis zum Ende der Legislaturperiode des Gemeinderats im kommenden Jahr. Er ist Nachfolger von Edi Harder, der sein Amt zum 31. Dezember niedergelegt hatte.

Seelinger, Jahrgang 1958, ist seit vergangenem Jahr in Rente, zuvor war er als Chemotechniker bei der BASF tätig. Im Kulturteam der Gemeinde ist er schon seit drei Jahren aktiv dabei. Da im letzten Jahr die Veranstaltungen in der ehemaligen Synagoge, die für ihn „eine ideale Location“ für kleine Veranstaltungen ist, nur unterdurchschnittlich besucht waren, will er das Veranstaltungsprogramm eventuell etwas verringern. Während seiner Amtszeit möchte er Veranstaltungen für Kinder und während der Weihnachtszeit fest installieren und beim Musikprogramm verstärkt auf „lokale Musikanten“ setzen. Auch möchte er Vorträge und Comedians anbieten, „eben alles, was zu uns passt“.