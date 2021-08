SÜDPFALZ. Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) will in der Südpfalz neu durchstarten und hat deshalb wieder einen Kreisverband Südpfalz gegründet, der die Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau umfasst.

Zehn Mitglieder wählten bei der Gründungsversammlung in Westheim Markus Rimpler (Herxheim) zum Vorsitzenden, Andreas Lippl (Westheim) zu dessen Stellvertreter und Eva Radenberg (Zeiskam, bald Knittelsheim) zur Schatzmeisterin, Kassenprüfer sind Franz Pfalzer (Landau) und Ilse Trenkle-Lippl (Westheim). Einen ÖDP-Kreisverband Südpfalz gab es schon einmal: Ende der Achtziger Jahre war er besonders aktiv. Von 1989 bis 2009 lag der Schwerpunkt politischer Aktivität in Bellheim.

Laut Rimpler gibt es in Rheinland-Pfalz derzeit 310 ÖDP-Mitglieder, in der Südpfalz 32. Diese künftig wieder besser zu vernetzen, vor allem aber die Mitgliederzahl zu steigern, um dann auch politisch wieder mehr in Erscheinung treten zu können, ist Hintergrund der Neugründung. Rimpler und Lippl, beide sind erst seit 2018/19 ÖDP-Mitglieder, haben sich deshalb schon vor einem Jahr an den Landesverband gewandt. Zudem gab es ein Treffen mit dem ehemaligen Kreisvorstand.

Wo ist die politische Mitte hin?

Ob die Neugründung wirklich gelingt, war aber nicht sicher. Nach der Versammlung zeigten sich beide Initiatoren erleichtert. Rimplers Antrieb, sich politisch zu engagieren? „Es gruselt mich als Zeuge der gegenwärtigen politischen Unkultur“, betont er. Und fügt an: „Ideologisch Verblendete schreien sich von den Rändern aus an oder noch schlimmer, sie können gar nicht mehr miteinander reden.“ Seine Frage: Wo ist sie hin, die viel beschworene politische Mitte? „Wir stehen für unsere soziale Marktwirtschaft, in der beide Teile ihre Bedeutung wiedererlangen müssen: Die Wirtschaft und das Geld müssen den Menschen nachhaltig und pragmatisch dienen – und das kann nur ökologisch gelingen.“ Ziel müsse jedem vernunftbegabten Menschen die ökologisch-soziale Marktwirtschaft sein. Vorbedingung sei eine wesenhaft demokratische Politikkultur, in der man sich zuhöre, versuche zu verstehen, was der andere sagt, den anderen respektiere und weder vorverurteile noch diffamiere: „Wir reden mit jedem. So geht ökologisch, so geht demokratisch. Dafür stehen wir von der ÖDP. Jeder, der unsere Ziele unterstützt, ist willkommen“, so Rimpler.

Ökologie-Bewegung stärken

Lippl hofft, viele junge und aktive Leute für den Kreisverband gewinnen zu können. Seine Vision: Dass die Jugend „etwas in Bewegung setzt, was größer werden kann und die Ökologie-Bewegung stärkt“. In der Klimapolitik bewegten sich die Regierungsparteien zwar, aber schwerfällig. Deshalb gebe es viele Initiativen, die ins selbe Horn stießen und Regierungen vor sich hertrieben. Wünschenswert aus Lippls Sicht: ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Erstes Ziel: „Wir wollen bis zur Landtagswahl an Stärke gewinnen, Fahrt aufnehmen“, betont Lippl.

