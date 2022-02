Nach der offiziellen Kommandoübergabe am vergangenen Donnerstag übernahm Oberstleutnant Christoph Kück am Montag die Führung des in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim stationierten Luftwaffenausbildungsbataillons.

Das teilte das Bataillon im Nachhinein mit. Kück ist Nachfolger von Oberstleutnant Peter Eckert, der den Verband zweieinhalb Jahre geführt hatte. Geprägt war diese Zeit von der Corona-Pandemie. Es begann vor zwei Jahren mit der Aufnahme der Rückkehrer aus dem chinesischen Wuhan in die Südpfalz-Kaserne. Dies musste nicht nur intern vorbereitet werden, heißt es in der Mitteilung des Bataillons, sondern auch mit Personal der Stadt, des Landkreises, des Roten Kreuzes und anderer ziviler Stellen abgestimmt werden. Darüber hinaus habe es gegolten, ein großes mediales Interesse zu stillen. Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) machte sich Anfang am 5. Februar 2020 ebenfalls vor Ort ein Bild von der Lage. Für seine herausragenden Leistungen in dieser Situation habe der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, dem Luftwaffenausbildungsbataillon den „Teampreis Luftwaffe“ verliehen. Eckert wird nach Angaben des Bataillons künftig im Referat für Personalführung Offiziere in Köln arbeiten.

Kück war zuletzt Referent des stellvertretenden Abteilungsleiters Streitkräfte-Führung im Bundesverteidigungsministerium in Berlin. Zuvor war er auch in multinationalen Einsätzen und in Germersheim. Hier war er von 2009 bis 2012 als Kompaniechef eingesetzt.

Bei der Zeremonie in der Südpfalz-Kaserne spielte das Heeresmusikkorps aus Koblenz.