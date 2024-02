Einkaufen vor Ort. Das wünschen sich viele Dorfbewohner. Doch vielerorts ist das Angebot, so es noch eins gibt, begrenzt. In Minfeld könnte sich das bald ändern.

Gesegnet mit Einkaufsmöglichkeiten ist man in Minfeld nicht gerade. Es gibt im Dorf eine Bäckereifiliale, die auch sonntagvormittags noch frische Brötchen anbietet, und den Bio-Hofladen „Dorfmarkt Schossberghof“, der vorwiegend Gemüse, Obst, Käse, selbst gebackenem Brot und weiteren regionalen landwirtschaftlichen Produkten versorgt. Honig gibt es beim Imker, Wein und Sekt beim Winzer. Viele Kunden aus Minfeld sind aber auf Geschäfte in der Nachbarschaft angewiesen.

Das könnte sich bald ändern. Denn die Yobst GmbH mit Sitz im badischen Waghäusel trägt sich mit der Absicht, in Minfeld einen Hofladen-Container aufzustellen. Als Standort hierfür käme wohl der Mundoplatz in Frage, wie bei der Sitzung des Ortsgemeinderates in dieser Woche zu erfahren war. Dabei stellte Yobst-Geschäftsführer André Tiede und der fürs „operative Geschäft“ (Head of Operations) verantwortliche Mitarbeiter Janis Benger das Konzept des Container-Hofladens vor.

Begehbarer Stahlcontainer

In einem Gespräch mit der RHEINPFALZ konkretisierten die beiden jetzt ihr Geschäftsmodell. Regionale Anbieter von Lebensmitteln aller Art bringen ihre Waren zu einem Logistikpartner in der Nähe, der die Waren entsprechend einpackt und einsortiert und dann in eine Box im begehbaren Container bringt. Der Stahl-Container in der Größe von 12 mal 3 Meter (Größe eines Schiff-Containers) ist begehbar, die Fächer werden je nach Bedarf gekühlt.

Yobst verstehe sich als Vermittler für regionale Anbieter, denen man einen Marktplatz bieten möchte. Die Yobst-Führungskräfte bezeichnen den Betrieb als „Systempartner für die Produktionssteuerung und den Direktvertrieb von Lebensmitteln“. Dazu betreibe man eine „digitale Plattform und ein Netzwerk von smarten Selbstbedienungsläden in Form von Hofladen-Containern“. Der Erste soll übrigens in wenigen Wochen in Kandel aufgestellt werden. Ein weiterer käme dann auf den Mundoplatz und wäre rund um die Uhr zugänglich.

Warenanbieter gesucht

Angeboten werden alle Lebensmittel, grundsätzlich aber kein Alkohol, wie bei der Sitzung des Gemeinderates zu hören war. Yobst garantiere den reibungslosen Ablauf, bezahlt werde an Selbstscannerkassen nur bargeldlos. Für die Tätigkeit als Vermittler verlange die GmbH von den Anbietern eine Vermittlungsgebühr. Geschäftsführer Tiede und Janis Benger planen eine moderne Einrichtung, so dass die Lebensmittel sachgerecht gelagert werden. Zum Aufbau des Container-Hofladens ist nun noch eine Baugenehmigung erforderlich, die, nachdem die Ortsgemeinde Minfeld zugestimmt hat, bei der Kreisverwaltung beantragt werden soll. Yobst suche den Kontakt zu Warenanbietern, die mit dem Unternehmen in Minfeld zusammenarbeiten wollen, hieß es. Für weitere Informationen können sich Interessenten per E-Mail an janis.benger@yobst.de wenden.

Info

www.yobst.de