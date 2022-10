Seit dem Bockbierfest am Freitagabend hat das Bierdorf mit Jürgen Petrick nicht nur einen neuen Lord, sondern mit Heiner Butz auch einen neuen Ehrenamtspreisträger.

Etwa eine Stunde mussten die rund 230 Bockbierfest-Besucher in der Festhalle warten bis gegen 20 Uhr Ex-Lord Manfred Schmid die Bühne betrat, um die Laudatio auf den neuen Großen Bellheim zu halten, berichtet der Marketing-Chef der Brauerei Park & Bellheimer, Jochen Sehn. Schmid machte es spannend in seiner Ansprache: Der neue Preisträger ist nach seinen Angaben 71 Jahre alt, wohnt seit über 30 Jahren in Bellheim und ist verheiratet. Nach der vierten Klasse ging er nach Landau aufs Otto-Hahn-Gymnasium, wo er sein Abitur ablegte. Seine berufliche Ausbildung absolvierte der Ausgezeichnete bei der Kreisverwaltung in Germersheim, wo er in den gehobenen Dienst kam. Es folgten 21 Jahre als Verwaltungsleiter einer damals noch kreiseigenen sozialen Einrichtung (Kreiskrankenhaus). Außerdem engagierte er sich in einer internationalen sozialen Einrichtung (Rotes Kreuz). Für ihn ist laut Schmid eines wichtig: „Wenn ich helfen kann, dann tue ich das auch.“ So ist er auch im Katastrophenschutz des Landkreises im Einsatz. Für sein vielfältiges Engagement erhielt er im Frühjahr das Bundesverdienstkreuz. Spätestens jetzt war klar, wer der neue Ehrenamtspreisträger ist: Heiner Butz.

Dieser Ehrung folgte der Bockbieranstich, mit dem in Bellheim seit Jahren auch die Bockbiersaison offiziell eröffnet wird. Nun betraten die ehemaligen Lords die Bühne und Lord Manfred dankte ab. Präsentiert wurde danach der neue Bellheimer Lord, Jürgen Petrick.

Brauereifest geplant

Die Stimmung bei dem „zünftigen Fest“ zu der auch die musikalische Unterhaltung des Musikvereins Bellheim beitrug, war laut Sehn gut. Gute Stimmung wird bei vielen seine Ankündigung auslösen, wonach es nach längerer Corona-Pause im kommenden Jahr wieder ein Brauereifest in der Karl-Silbernagel-Straße geben soll. Ob es den „Bellheimer Oktober“ auf dem Landauer Herbstmarkt wieder geben wird, könne er indes noch nicht sagen.