Mit der Firma Deutsche Glasfaser schließt auch Minfeld wie andere Gemeinden einen Kooperationsvertrag ab. Die Deutsche Glasfaser will Glasfaserleitungen bis in die Häuser legen und so für schnelles Internet sorgen. Zwar gebe es schon seit einigen Jahren mit einer Schweizer Firma (RMT), ein solcher Vertrag, seither sei aber nichts passiert. Der Vertrag wird aufgelöst. Das wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates bekanntgegeben.