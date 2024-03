Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember soll es auf der S-Bahn-Strecke Karlsruhe-Wörth-Germersheim von Montag bis Freitag einen zusätzlichen, etwa 20 Minuten früher als bisher fahrenden Zug geben. Dieser soll um 5.07 Uhr am Karlsruher Hauptbahnhof abfahren und um 5.49 Uhr am Bahnhof Germersheim ankommen, wo es einen Anschluss in Richtung Ludwigshafen gibt. Das beschloss der Kreistag am Montag. Die Kosten für das zunächst auf ein Jahr befristete Vorhaben mit Verlängerungsmöglichkeit um ein weiteres Jahr werden auf 130.000 Euro pro Jahr beziffert. Während des Projektzeitraums soll untersucht werden, wie das Angebot ankommt, um es dann gegebenenfalls zu optimieren. Nach Aussage von Landrat Fritz Brechtel (CDU) erfolgt das Zusatzangebot für Berufspendler in Absprache mit großen Arbeitgebern in der Region, zum Beispiel mit der BASF.