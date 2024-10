Winter, Tristesse, nichts los in der Südpfalz? Von wegen! Auch in den Wintermonaten hat die Südpfalz viel zu bieten: auf einem der zahlreichen Advents- und Weihnachtsmärkte die vielen Leckereien genießen, stimmungsvolle Momente in der ruhenden Natur erleben, Kunst und kulturelle Veranstaltungen genießen …

Wo, was und wann, das alles ist im Flyer „Weihnachtsmärkte & Events – Winter 2024/2025 in der Südpfalz“ des Südpfalz-Tourismusvereins Landkreis Germersheim zusammengefasst. Ob Winterspaziergänge, Museumsführungen, eine Laternenführung, Kochkurse oder mit dem Nachtwächter unterwegs sein – diese und viele weitere Veranstaltungen sind im Flyer zu finden. Weihnachtliche Stimmung kommt auch beim Besuch eines der vielen Konzerte mit Chorgesang oder Orchester auf. Und wer schon etwas weiter vorausschauen möchte, der findet im Flyer auch einige Faschingsumzüge in der Südpfalz.

Den Flyer gibt es zum Download im Internet unter https://www.suedpfalz-tourismus.de/de/winter-in-der-suedpfalz,

per E-Mail: info@suedpfalz-tourismus.de sowie in den örtlichen Tourismusbüros im Landkreis.