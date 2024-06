Die Energieversorgung in der Südpfalz wird neu aufgestellt. Die Gemeindewerke Rülzheim und Hördt sowie die Thüga Energie schließen sich zu einem neuen Energieversorger zusammen: den Gemeindewerken Südpfalz.

Das neue Unternehmen wird seine Geschäftstätigkeit zum 1. Juli aufnehmen, die bisherigen Gemeindewerke Rülzheim und Hördt werden ihren Geschäftsbetrieb dann einstellen. Mit der Gründung der neuen Gesellschaft wurde ein neues Erscheinungsbild entwickelt, das die enge Verbundenheit mit der Region visualisiert. Durch den Zusammenschluss der Gemeindewerke Rülzheim und Hördt sowie der Thüga Energie bietet das neue Unternehmen umfassende Energiedienstleistungen für Strom, Gas und Wärme für rund 6500 Kunden. Das Unternehmen legt großen Wert auf Kundennähe, effizienten Service und die Förderung erneuerbarer Energien, um die Energiezukunft der Südpfalz aktiv und verantwortungsvoll zu gestalten, betont der Geschäftsführer der Thüga Energie, Markus Spitz.

Die Gründung des neuen Energieversorgers war notwendig geworden, weil die Werke Rülzheim und Hördt nicht mehr zukunftsfähig waren. „Alleine hätten wir es nicht mehr schaffen können“, so die Ortsbürgermeister Reiner Hör (Rülzheim) und Max Frey (Hördt). Anfangs habe es große Skepsis über den Zusammenschluss gegeben, besonders in Hördt mussten die Entscheidungsträger von diesem Weg überzeugt werden. Dies sei ein großes Verdienst von Verbandsbürgermeister Matthias Schardt. Für Hör ist der Zusammenschluss beider Werke mit der Thüga Energie „ein historisches Ereignis“. Schardt sieht neue Optionen für die Energieversorgung in der Zukunft, auch was die kommunale Wärmeplanung betrifft.

Für Markus Spitz ist der Gründungstag „ein guter Tag für Rülzheim und Hördt“. Die Idee dazu sei von Hör ausgegangen, der für beide Werke keine Zukunft mehr gesehen habe. Die Thüga als größtes kooperatives Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserdienstleister in Deutschland mit rund 100 Stadtwerken wolle ein verlässlicher Partner für ihre Kunden sein. Weil die Werke anfangs überhaupt nicht gewusst hätten „was wir wollen“, sei der Weg zum Zusammenschluss ein langer, mühsamer und steiniger gewesen, so Werkleiter Jürgen Trauth.

Sebastian Körner ist der Geschäftsführer der neu gegründeten Gesellschaft. Die Thüga habe sich für die Zusammenlegung entschieden, um den Kunden in der Südpfalz attraktive Produkte und Dienstleistungen anzubieten und den Kundenservice zu verbessern. Beim Service bittet er allerdings noch um etwas Geduld, weil zuerst Bearbeitungsrückstände der bisherigen Gemeindewerke abgearbeitet werden müssten. „Dies geht nicht von heute auf morgen, sondern braucht Zeit“. Verträge, Konditionen und das Kundenzentrum blieben bestehen, ebenso bleiben Konditionen und Laufzeiten der Verträge unverändert. Er sagte zu, das Personal im Energiecenter auszubauen.