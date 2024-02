Gesetzliche Betreuung heißt eine Vielzahl an Dingen für einen beispielsweise kranken oder behinderten Menschen zu regeln: Gelder zu verwalten, ärztliche Behandlungen zu veranlassen, Anträge zu stellen und vieles mehr.

Meist regeln ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer dies für einen Verwandten. Aber auch die Betreuung eines fremden Menschen oder Nachbarn ist eine sinnvolle und bereichernde Tätigkeit. Dennoch fällt bei der Betreuung manche Entscheidung nicht leicht und, besonders im Hinblick auf das seit 1. Januar 2023 in Kraft getretenen reformierten Betreuungsrecht, sind oft neue Situationen zu bewältigen.

Genau für solche Situationen bieten die Betreuungsvereine in Zusammenarbeit mit der Betreuungsbehörde des Landkreises Germersheim einen Kurs an, der die verschiedenen Aspekte, die beim Führen einer rechtlichen Betreuung wichtig sind, beinhaltet. Der kostenfreie Kurs besteht aus drei Abendveranstaltungen an den Montagen, 4., 11. und 18. März und findet in der Stadthalle Kandel statt. Pro Abend wird jeweils ein wichtiger Teilbereich der Betreuungsarbeit behandelt.

Teilnehmen können alle, die bereits eine ehrenamtliche Betreuung für einen Verwandten oder fremden Menschen führen und Interessierte, die sich vorstellen können künftig eine ehrenamtliche Betreuung zu übernehmen. Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat, auf dem die Teilnahme bestätigt wird. Die Teilnahme ist kostenlos und auf 15 Personen begrenzt.

Info

Anmelden können sich Interessierte bis Mittwoch, 28. Februar, bei der Betreuungsbehörde Jürgen Stegner, Telefon 07274 53-264, und Kim Brandstetter, Telefon 07274 53-1860, oder bei den Betreuungsvereinen Arbeiterwohlfahrt, Christiane Lossin, Telefon 07275 8919, Lebenshilfe, Holger Bast Telefon 07271 5050341 sowie beim SKFM (Sozialdienst katholischer Frauen und Männer), Margareta Klein, Telefon 07274 7078211.