Beim Osterkonzert des Musikvereins Harmonie am Samstagabend in der vollbesetzten katholischen St. Laurentius-Kirche wurde der bisherige Dirigent Alexander Felz verabschiedet. Es hatte die Kapelle 18 Jahre geleitet, bleibt dem Musikverein aber als aktiver Musiker erhalten. Sein Nachfolger wird Helmut Albert, der auch Kurse im Bereich der musikalischen Frühförderung anbieten will. Matthias Wolf, Präsident des Kreismusikverbandes Germersheim, ehrte beim Konzert verdiente Musiker: Amelie Arndt, Marlena Bohlender, Lena Bevier, Pia Bevier und Tibor Ganswindt (alle zehn Jahre dabei) erhielten die bronzene Ehrennadel des Musikerverbandes. Elli Murvaj und Kai Forstner, der auch jahrelang im Vorstand aktiv war, (beide 25 Jahre dabei) erhielten die silberne Ehrennadel. Christine Schmitt, die seit 40 Jahren im Musikverein Querflöte spielt und 23 Jahre lang Mitglied im Vereinsausschuss war, erhielt die Ehrennadel in Gold.