„Vame – Store, Showroom, Atelier.“ So heißt das neue Geschäft, das am Samstag in der Bahnhofstraße nicht nur mit einem Umtrunk eröffnet wird.

Das Geschäft mit Dekoartikeln für Feste aller Art betreibt Inhaberin Melanie Renner-Günther schon länger, von zuhause aus und im Internet. Eine feste Anlaufstelle ist seit geraumer Zeit geplant, jetzt ist sie eingerichtet. Seit Wochen wird das Ladenlokal mit Familienangehörigen renoviert und eingerichtet.

Mit Pfalz-Fashion

Darin zu finden sind neben Geschenk- und Dekoartikeln auch Schmuck und Trockenblumen. „Do-it-yourself-Kits“, mit denen die Kunden zuhause selbst kreativ werden können, indem sie zum Beispiel Kränze binden und Armbänder herstellen, seien ebenfalls im Angebot. Darüber hinaus gebe es im Store Modeartikel mit denen man seine Pfalzliebe zum Ausdruck bringen könne. Warum diese Pfalz-Fashion? „Ich bin ein Pfälzer Mädel“, sagt die Zeiskamerin.

Einen Verkaufstresen nach ihren Vorstellungen haben Renner-Günthers Vater und ihr Ehemann gebaut. Daneben hat ihr Hochzeitskleid einen Platz gefunden. Ladendeko. Schließlich hilft Renner-Günther auch dabei, Hochzeiten auszurichten. So hat sie im vergangenen Jahr zusammen mit anderen Jungunternehmern in Zeiskam eine Hochzeitsmesse ausgerichtet. Pläne für eine Zweite gebe es schon.

Zum Kaufen und mieten

Im Showroom gibt es beispielsweise Platzteller und Kerzenständer, mit denen man unter Renner-Günthers Anleitung probeweise einen Tisch für ein geplantes Fest eindecken kann. Geschirr und Dekoartikel könne man bei ihr mieten. Im Atelier möchte die 28-Jährige Workshops anbieten. Fest geplant sind das Binden von Trockenblumenkränzen und Gestecken sowie das bunte Einfärben fertig gezogener Kerzen etwa für den Kindergeburtstag. Weitere Workshops mit jahreszeitlichem Bezug seien möglich. Die junge Geschäftsfrau weist darauf hin, dass sie sich zwar vieles selber beigebracht hat, aber auch Fachleute an der Hand hat, eine Floristin etwa, die sie beraten.

Dass ihr Laden in der Anfangszeit nur an zwei Tagen wenige Stunden geöffnet sein wird, begründet Renner Günther damit, dass sie noch einen Hauptberuf hat: Lehrerin. Der Firmenname setze sich aus den Anfangsbuchstaben des Vornamens ihres Töchterchens Valentina und ihrem eigenen, Melanie, zusammen.

Info

Neueröffnung des Dekoladens „Vame – Store, Showroom, Atelier“ am Samstag, 11. Februar, in Zeiskam, Bahnhofstraße 24. Öffnungszeiten: dienstags, 18 bis 20 Uhr, samstags, 10 bis 14 Uhr. Kontakt: Melanie Renner-Günther, Telefon 0151 62518902, E-Mail: info@vame-dekoration.de, Internet: www.vame-dekoration.de.