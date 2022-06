Angeschafft werden konnte jetzt in Minfeld ein zweiter Defibrillator. Diesen sollen ausdrücklich auch Laien bedienen können.

Ein Defibrillator soll den natürlichen Herzrhythmus wiederherstellen, wenn jemand lebensbedrohliche Rhythmusstörungen hat. Dazu gibt das Gerät über Elektroden auf der Brust des Betroffenen Stromstöße ab. In der Ersten Hilfe kommen sogenannte automatisierte externe Defibrillatoren zum Einsatz, die so konzipiert sind, dass sie auch ein medizinischer Laie bedienen kann, wie es in einer Beschreibung heißt.

Das neue Gerät wird im künftig am Clubhaus des Tennisclubs (Hintereingang) stehen. Neben den Vorstandsmitgliedern des Tennisclubs haben auch die Verantwortlichen des Sportvereins einen Schlüssel. Wird der Defi bei einem medizinischen Notfall im Dorf benötigt, muss nur ein Verantwortlicher des SVM oder des TCM angesprochen werden.

Bisher steht in Minfeld nur ein Defibrillator zur Verfügung, der sich in der Mundohalle befindet. Braucht man ihn, musste man erst einmal einen Verantwortlichen der Ortsgemeinde finden, der die Mundohalle aufschließen kann. Der Defi im Clubhaus des Tennisclubs kann, das hat ein Test der Verantwortlichen ergeben, innerhalb von zwei Minuten von jedem Platz im Sportgelände aus zur Verfügung gestellt werden. Beide Defibrillatoren sind übrigens baugleich, so dass gemeinsame Unterweisungen stattfinden können.

Der neue Defi konnte jetzt an die Vorstände des Tennisclubs (Karl-Heinz Dries und Rolf Burckhart) sowie des SVM (Markus Seringer und Jürgen Oerther) übergeben werden. Beide Vereinsvorstände dankten besonders dem Sportbund Pfalz, der die Anschaffung des Defibrillators mit einem Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Kosten ermöglicht hatte.

Das Bild zeigt die Vorsitzenden des Sportvereins Markus Seringer (2.von rechts) und Jürgen Oerther (links) sowie die Vorsitzenden des Tennisclubs Rolf Burckhart (rechts) und Karlheinz Dries (2. von links).

Foto: TCMinfeld/frei