Am Montag kontrollierten Germersheimer Polizisten die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern bei drei Lasermessungen. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen kam es in der Neustadter Straße in Schwegenheim lediglich zu einem Geschwindigkeitsverstoß. Dazu kam ein Autofahrer mit dem Handy am Ohr, informierte die Polizei. Danach wurde der Verkehr in der Josef-Probst-Straße in Germersheim überwacht. Hier waren sieben Autofahrer zu schnell, hielten sich nicht an die erlaubten 50 Stundenkilometer. Abschließend wurde die Kontrolle in der Straße „Am Unkenfunk“ in Germersheim fortgesetzt. Hier fuhren nochmal zwei Autofahrer zu schnell. Der Spitzenreiter wurde mit 47 „Sachen“ gemessen. Für ihn sieht der neue Tatbestandskatalog ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro vor. „Insgesamt sorgten die neuen Bußgelder bei dem überwiegenden Teil der Autofahrer für erstaunte Gesichter“, heißt es abschließend im Polizeibericht.