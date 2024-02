„Couple Ink“ heißt es jetzt in der Ottsraße 23 a, wo jahrelang Gastronomie betrieben wurde – bis vor drei Jahren war es das „Diverso“, das coronabedingt geschlossen hat. Die zertifizierten Tätowierer Fabian Sälzler (29) und Janis Katharine Frank (27) – beide wohnhaft in Maximiliansau – betreiben das neue Tattoo-Studio. Der aus Bruchsal stammende Sälzler hatte zuvor ein Studio in Baden-Baden, Frank ein solches in Kandel. Längere Zeit waren sie auch Arbeitskollegen. „Jetzt sind wir ein Pärchen und sind zusammen nach Wörth umgezogen“, erzählt Frank der RHEINPFALZ. Daher stammt auch der Geschäftsname, da Pärchen auf englisch Couple heißt und Ink sinnbildlich für jegliche Form der Tätowierung steht. Sie haben die renovierten Räumlichkeiten in der Ottstraße neben dem Restaurant „Chaos“ gemietet und neu eingerichtet. „Wir haben einen festen Kundenstamm von überall her und sind das nächste halbe Jahr ausgebucht. Unser Geschäft läuft“, merkt Sälzler an.

Info

Die Geschäftszeiten sind von Mittwoch bis Samstag von 12 bis 18 Uhr, Montag und Dienstag sind Ruhetage. E-Mail: coupleink.woerth@gmail.com, Telefon 01788264780