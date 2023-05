Ihr neuer Geschäftsmittelpunkt in Kandels Hauptstraße ist für Madlen und Mathias Freier ein Glücksfall. Vergeblich hatten sie zuvor Erweiterungsmöglichkeiten für ihr kleines Hagenbacher Geschäft gesucht.

„Kandel hat Atmosphäre und wir fanden ein hübsches Fachwerkhaus vollkommen saniert“, schwärmt die Geschäftsinhaberin. Im Erdgeschoss wird man Kleidung, Wohnaccessoires und Geschenke finden. Ihre Marke „LebFreier“ wird hier zu „Leb schöner“, denn das Ehepaar wird hier fair produzierte Gegenstände anbieten, wie nachhaltige Damen- und regional gefertigte Kinderkleidung. Man findet Artikel in sanften Farben für ein schönes Zuhause, wie Geschirr, Körbe, Pflanzen und Holzbilder. Sie werden ergänzt durch Einzelteile, davon etwa ein Drittel selbst hergestellt.

Kreativer Ausgleich

Nachdem Madlen und Mathias Freier in ihren Hauptberufen nur mit klaren Daten und Fakten zu tun haben, „sehen wir das Selbermachen als kreativen Ausgleich. Diese Lust und unsere Fertigkeiten erkannten wir bei unserer Hausrenovierung“, erzählt Madlen Freier. So entdeckte Mathias seine Leidenschaft für Holz und Beton, während Madlen gerne aus recycelten Garnen Lampenschirme, Körbe oder Kissenbezüge strickt. Beim Sammeln von Naturmaterialien für künstlerische Unikate wie Kerzenständer, Holzuhren oder Holzbilder helfen auch schon die Töchter Charlotte und Elisabeth mit. Gerne wird auch auf Bestellung gearbeitet, der Online-Shop ist bereits seit 2018 aktiv und erlebte in der Corona-Zeit mit dem Trend für ein gemütliches Zuhause einen Aufschwung.

Leidenschaft Fotografie

Jetzt kann in Kandel Madlen Freier auch ihre zweite Leidenschaft, das Fotografieren ausleben. Im Obergeschoß des Hauses ist ein Tageslichtstudio entstanden, das funktional, aber vor allem wie ein gemütliches Zuhause eingerichtet ist und viele Accessoires, Möbel und auch Kinderkleidung bereit hält. Es bietet den Rahmen für Familienfotos, Babybilder, Produktfotografie und exklusive Aufnahmen. Ein weiterer Raum ist für Workshops oder zum Vermieten gedacht.

Eröffnung ist am Samstag, 6. Mai, Kandel Hauptstraße 100, ab 10 Uhr.

Infos

Öffnungszeiten des Ladens: Mittwoch, 10 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Donnerstag/Freitag 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr, www.lebfreier.de, E-Mail kontakt@lebfreier.de, whatsApp 0176-52670038, instagram @lebfreier.