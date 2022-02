Amphitheater gibt es in Italien viele. Sehr bekannt ist das in Verona oder das Colosseum in Rom. Doch auch Sizilien hat einige zu bieten. Und das ist der Brückenschlag vom Restaurant Il Colosseo in der Marktstraße, das ab Freitag Siciliano heißt und neue Besitzer hat.

Pietro und Alexandra Curreri sind die neuen Pächter der Trattoria und Pizzeria Siciliano, das in den Räumen des Il Colosseo öffnet. Alte Germersheimer kennen die Gaststätte als Rebstöckel – was an dem aus dem Jahr 1588 erbauten Gebäude noch zu lesen ist. Pietro und Alexandra Curreri sind vielen Germersheimern inzwischen gut bekannt, führen sie doch seit fast zwei Jahren das Eiscafe Dolce Vita in der Marktstraße. Nun, nur wenige Meter entfernt, eröffnen sie ein italienisches Restaurant. „Aber das Eiscafe bleibt“, sagt Pietro Curreri. „Ich mache in der vierten Generation Eis. Das Eiscafe ist mein Kind.“

Von Sizilien ins Siciliano

Als sie gehört haben, dass der Vorbesitzer das Il Colosseo schließen wird, haben sie zugegriffen. „Wir wollen ein kleines Stück Italien hierher bringen“, sagt der 43-jährige Sizilianer. Ein befreundeter Koch habe sein Lokal auf Sizilien wegen Corona schließen müssen, nun werde er im Siciliano in Germersheim kochen. Zwei weitere Mitarbeiter seien aus Sizilien gekommen – ein Pizzabäcker und der Mann hinter der Theke. „Am Mittwoch erwarten wir einen Lkw aus Genua, der uns frische Ware aus Italien bringt“, sagt der gebürtige Sizilianer Curreri, der nahe Agrigent aufgewachsen ist. Er schwärmt vom Mozzarella di Bufala aus Kampanien und anderen italienischen Produkten.

Nudeln selber machen

„Der Koch wird die Nudel selbermachen – nicht zu Beginn, aber nach wenigen Wochen“, sagt Curreri. Zur Eröffnung haben wir welche gekauft. „Da bin ich ehrlich“, sagt der Patron. Man müsse sich einleben, Abläufe müssten passen. Und für ihn als Italiener muss der Teig einer Pizza den Steinboden des Pizzaofens berühren. „Nur dann ist es eine richtige Pizza“ , sagt er aus Überzeugung. Fisch, Fleisch, Pasta werden auf der Speisekarte ebenso zu finden sein wie Eis aus seinem Cafe und typische sizilianische Süßspeisen wie Cannoli. Eröffnung ist für Freitag geplant, sagen Pietro und Alexandra Curreri. In den Tagen davor werde eingeräumt und dekoriert. Die Küche sei in einem tadellosen Zustand und sehr sauber geputzt übergeben worden, lobt er seine Vorgänger. Das habe viel Zeit gespart.

Öffnungszeiten

11.30 bis 14.30 und 17.30 bis 22.30 Uhr, sieben Tage die Woche.