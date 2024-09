Das Bistro 7 erweitert sein Angebot: Künftig wird es Döner, Pizza und Pasta im Ortskern von Hördt geben. Die Betreiber haben einen passenden Namen für die neue Gastronomie gefunden: Hüftgold.

In den vergangenen Wochen haben Eva und Christian Mutic kräftig innen in der Küche und außen an dem Pub gewerkelt. Am Samstag ist Neueröffnung von „Hüftgold by Bistro 7“. Zwei Leute wurden neu angestellt: ein Mann, der jahrelange Erfahrung im Döner-Zubereiten habe und eine Italienerin, die Pizza und Pasta machen wird.

Seit 14 Jahren betreibt Eva Mutic die Sportsbar, in der regelmäßig Darts-Mannschaften trainieren. Der Imbiss im Eingangsbereich der ehemaligen Dorfwirtschaft war lange verwaist. Jetzt werden hier Pizzas gebacken (ab 16. September) und Kebabspieße gedreht (ab 14. September). Neben Döner und gängigen italienischen Gerichten wird es Lahmacun und Pide sowie wechselnde Spezial-Angebote geben, zudem einen neuen Freisitz und einen Lieferservice. Für Schüler gibt es an Werktagen nachmittags einen vergünstigten Döner-Preis.

Info

Kebab-Gerichte gibt es durchgängig von 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 23 Uhr; Ansonsten ist das „Hüftgold by Bistro 7“ (Schulzenstraße 24) zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 11 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 14 Uhr und 17 bis 23 Uhr, sonntags 17 bis 22 Uhr.

Dienstag ist Ruhetag.

Am Eröffnungswochenende, 14. und 15. September, ist der Döner-Preis auf 99 Cent ermäßigt. Weitere Infos auf Facebook, Instagram und TikTok.