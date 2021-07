Es gibt Neuigkeiten aus der Lokalredaktion-Germersheim Wörth. Der Redaktionsstandort in Wörth im Bergfeld ist momentan etwas verwaist – aber nicht aufgegeben, wie mancher glaubt, erzählen zu müssen.

Andreas Lapos, seit vielen, vielen Jahren unser Mann in Wörth, lässt es ein bisschen langsamer angehen: Er ist in 50-Prozent-Altersteilzeit. Das heißt, er ist in den „geraden Wochen“ (aktuell die 30. Woche) donnerstags und freitags in der Redaktion, in den ungeraden Wochen (zum Beispiel nächste Woche die 31.) von Montag bis Mittwoch. Unverändert arbeitet Nicole Tauer als Redakteurin wie bisher von Dienstag bis Freitag in der Redaktion Wörth.

Dass jetzt allerdings die Redaktion am ein oder anderen Tag leersteht, hat einen simplen und nachvollziehbaren Grund: Schulferien und Urlaubszeit. Das berühmt-berüchtigte Sommerloch also.

Doch trotz Sommerlochs und Ferien sind wir nicht ganz untätig (selbstverständlich produzieren wir täglich weiter Nachrichten auf allen Kanälen) und planen den nächsten Schritt in die mediale Zukunft.

Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Landau werden wir ab September die beiden Südpfalz-Ausgaben der RHEINPFALZ, „Germersheimer Rundschau“ und „Pfälzer Tageblatt“, an einem Tisch produzieren. Am sogenannten Kooperations-„Desk“ (englisch für Tisch). Drei Redakteure, immer einer aus Germersheim, kümmern sich im wöchentlichen Wechsel nur um die Produktion der Zeitungsseiten und die Verteilung der Nachrichten auf die digitalen Kanäle.

Und die Kollegen, die nicht am „Desk“ arbeiten, sind die Reporter. Sie sorgen zusammen mit unseren freien Mitarbeitern und Fotografen für die Nachrichten und Geschichten in Wort und Bild, die ihre Kollegen dann am „Desk“ zur Papierzeitung und den digitalen Angeboten wie rheinpfalz.de verarbeiten.

Bisher hat jeder alles gemacht, die Arbeit wird jetzt, so die Erwartung, effizienter organisiert. Die Informationsflüsse laufen nach wie vor in den Lokalredaktionen in Germersheim und Wörth zusammen, werden dort aufbereitet und schließlich am „Desk“ zur RHEINPFALZ in all ihren Facetten verarbeitet. Das „üben“ wir zurzeit und wahrscheinlich wird es wie allen Veränderungen im September etwas holprig losgehen. Wir werden berichten. Aber wenn’s läuft, machen wir die bessere „RHEINPFALZ“, das lokale und regionale Informationsportal der Zukunft.