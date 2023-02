In der Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen, Bellheim, hat sich ein Team gebildet, das sich mit neuen Wegen insbesondere um kirchliche Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien sorgt, so auch in der Fastenzeit.

„Abenteuer-Kirche“ ist ein Angebot für die Größeren. Es richtet sich an Kinder ab der zweiten Klasse und in der Orientierungsstufe der weiterführenden Schulen, aber auch an deren Mamas, Papas, Omas und Opas – letztendlich an die ganze Familie. „Abenteuer-Kirche“, das sind kind-, jugend- und familiengerechte Gottesdienste mit Impulsen und modernen Liedern, mitgestaltet von Kindern und Jugendlichen. Fast immer mit dabei sind die Kita-Band und der Kinderchor unter der Leitung von Dekanatskantor Bernd Greiner.

Die „Kinderkirche“ wiederum ist ein Angebot für die Kleinsten. Sie richtet sich an Kinder vom Kindergartenalter bis zum frühen Grundschulalter. Kindgerecht lernen die Kids bei einer Wortgottesfeier, auf spielerischem, kreativem und musikalischen Weg Kirche, Heilige, kirchliche Feste und Gebete kennen. So am Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus. Dabei dreht sich alles um die Fastenzeit.