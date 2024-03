Die neu gegründete Wählergruppe „Gemeinsam für Freckenfeld“ (GfF) hat ihre Kandidaten für die Wahlen zum Ortsgemeinderat am 9. Juni aufgestellt. Die drei Bewerber der Liste sind jeweils dreifach benannt. Angeführt wird die Liste von Anna Burkhard. Ihr folgen Lukas Huber und Isabelle Centner. Die neue Wählergruppe bewirbt sich erstmals um Sitze im Ortsgemeinderat, in dem bisher bereits SPD, CDU und Freie Wählergruppe Freckenfeld vertreten waren. „Gemeinsam für Freckenfeld“ will sich vor allem für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch einen Fußgängerüberweg, für eine ökologische Aufwertung und eine bessere (auch digitale) Kommunikation zum Dorfgeschehen stark machen.