Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neuerungen könnte es bei den Kommunalwahlen auch in Bellheim geben. Für die Wahl des Verbandsgemeinderates am 9. Juni will eine „Freie Wählergruppe Kappesser“ antreten.

Die Wählergruppe ist nicht mitgliedschaftlich organisiert und will sich deshalb nach der Spitzenkandidatin, der Bellheimerin Barbara Kappesser benennen. Bei einer öffentlichen Versammlung