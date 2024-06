Aus den Reihen der Bellheimer Montagsspaziergänger ist die Wählergruppe Kappesser entstanden, die bei der Verbandsgemeinderatswahl am 9. Juni antritt. Wofür steht sie?

Seit Coronazeiten spazieren Menschen Montagabend für Montagabend trommelnd durch Bellheim. Wurde anfangs gegen die Impfpflicht demonstriert, kamen zwischenzeitlich andere Themen hinzu wie der Ukraine-Krieg. Ein Teil der „Trommler“, wie sie in Bellheim genannt werden, hat vor einigen Monaten die Wählergruppe Kappesser gegründet. Benannt ist sie nach deren Spitzenkandidatin Barbara Kappesser, die ebenso wie ihr Mann Peter für den Verbandsgemeinderat Bellheim kandidiert. Nach früheren Angaben ist die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert. Zudem sei sie parteipolitisch nicht gebunden, sagte Peter Kappesser damals. Gerüchte, wonach die Wählergruppe der AfD nahesteht, wurden nicht zuletzt dadurch genährt, dass Orans-Benjamin Issa, bis vor kurzem noch Mitglied im AfD-Kreisvorstand, bei einer Mitgliederversammlung im Februar als Wahlleiter fungierte.

AfD will die Entwicklung verfolgen

AfD-Kreisvorsitzender Andreas Wondra sagte auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass es unter den Bellheimer AfD-Mitgliedern Gespräche darüber gab, ob man eine Kandidatenliste erstellt. Da er jedoch erst seit März Kreisvorsitzender sei, sei er in diese Gespräche nicht eingebunden gewesen. Es habe seines Wissens damals eine Entscheidung der Bellheimer AfD-Mitglieder gegeben, wie agiert werden soll, wie man sich aufstellt, sprich, das man keine AfD-Liste aufstellt. Kontakte zu den Montagsspaziergängern hätten bestanden. Diese hätten dann als Wählergruppe Kappesser eine Liste aufgestellt, auf der ein AfD-Mitglied dabei sei. Die Rede ist von Issa. Dieser ist laut Wondra zwar AfD-Mitglied, aber seit März kein AfD-Kreisvorstandsmitglied mehr. Er diene quasi als Kontaktperson. Seitens der AfD werde man die Entwicklung verfolgen.

„Wir möchten keiner Partei angehören“

Barbara Kappesser betonte im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass zwar ein AfD-Mitglied, Issa, auf der Kandidatenliste der Wählergruppe für den Verbandsgemeinderat steht, „aber wir haben nichts mit der AfD zu tun“. Und: „Wir möchten keiner Partei angehören.“ Kappesser räumt ein, dass sie bei den Montagsspaziergängen zwar mitmacht, Demonstrationsanmelderin ist, aber politisch habe die Wählergruppe nichts mit den Montagsspaziergängern zu tun. Diese sei nicht einmal ein Verein, jeder könne mitmachen, sagt die 49-jährige Bellheimerin. Was war der Grund für die Gründung der Wählergruppe? „Wir wollen uns als Bürger nicht nur beschweren, sondern etwas tun“, gegebenenfalls auch etwas verändern. Die Wählergruppe zähle so viele Mitglieder wie Kandidaten auf der Liste stehen: elf. Dass die Wählergruppe auf Verbands- und nicht auf Ortsgemeindeebene antritt, erklärt Kappesser so: „Wir wollen nicht nur etwas für Bellheim tun, sondern für alle in der Verbandsgemeinde.“ Dass nur Bellheimer auf der Liste stehen, sei so nicht geplant gewesen. „Wir wollten auch, dass andere mitmachen.“

Laut Kreisverwaltung gibt es keine gesetzliche Grundlage, die die Mitgliedschaft in mehreren Parteien verbietet. Meistens schlössen jedoch die Satzung der Parteien eine Mehrfachmitgliedschaft aus.

Nach Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung kandidieren bei der Wahl am 9. Juni für den Verbandsgemeinderat Bellheim die SPD (derzeit fünf Sitze), CDU (neun), FDP (drei), FWG Verbandsgemeinde Bellheim (elf), die Wählergruppe Bürger für Zeiskam (BfZ, wurde 2019 nicht in den Verbandsgemeinderat gewählt) und die Wählergruppe Kappesser, die erstmals antritt. Laut Verwaltung wurden in der Verbandsgemeinde „alle eingereichten Wahlvorschläge einstimmig zugelassen und somit kein Wahlvorschlag wegen eines Formfehlers zurückgewiesen“.