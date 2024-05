In der Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins legten Schriftführer Eugen Niederer und Kassenwart Bernd Flick nach fast 30-jähriger aktiver Mitarbeit im Verein aus Altersgründen ihre Ämter nieder. Beide hatten den Verein in drei Jahrzehnten maßgeblich mitgeprägt. Zwei jüngere Nachfolger wurden jedoch für ihre Funktionen gefunden. Reiner Hellmann wird künftig die Kasse führen und Romy Niederer stellte sich als Schriftführerin zur Verfügung. Vorsitzender bleibt Dietmar Teufel und Edgar Albrecht sein Stellvertreter. Als Beisitzer fungieren Emil Knoll, Harald Sehringer, Birgit Niederer, Uwe May und Jessica Brunner. Die Kasse prüfen Edwin Brossart und Roland Alt. Der neue Vorstand will sich in den kommenden Jahren intensiv um Neumitglieder bemühen und die Vereinsanlage neu bepflanzen. Auch soll eine Pflanzen-Tauschbörse angeboten werden.