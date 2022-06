Die Verbandsgemeindeverwaltung gibt im Jubiläumsjahr „50 Jahre Verbandsgemeinde Jockgrim“ eine Vorsorgemappe heraus. Die Mappe enthält Formulare für die persönliche Vorsorge direkt zum Ausfüllen. Angehörige und Vertraute haben damit im Notfall klare Handlungsanweisungen und die notwendigen Informationen, um im Sinne von Betroffenen in einer Notsituation handeln zu können. Obwohl es sehr wichtig ist, „wird das Thema Vorsorge häufig vernachlässigt“, sagt Bürgermeister Karl Dieter Wünstel. Mit der Vorsorgemappe sollen Bürgerinnen und Bürgern unterstützt werden, wichtige Dinge für den Ernstfall geregelt zu haben. Das übersichtlich gestaltete Sammelwerk enthalte Vorsorgeverfügungen und gebe Entscheidungshilfe durch Erläuterungen und Hintergrundinformationen.“ Die Mappe ist in der Verbandsgemeindeverwaltung, in den Rathäusern der Ortsgemeinden und im Familienbüro kostenlos erhältlich.