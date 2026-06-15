Gold, Silber, Bronze – über 150 Bürger hat die Stadt Wörth beim ersten Ehrungsabend ausgezeichnet. Die Premiere ist gelungen, auch wenn noch nicht alles so war, wie erhofft.

„Den Umfang der Ehrungen reduzieren“, so lautete eines der wichtigsten Ziele eines eigens eingerichteten Arbeitskreises, der sich im vergangenen Jahr daran machte, die bisherigen Ehrungssatzungen der Stadt zu überarbeiten. Einheitliche Richtlinien für Sport, Musik und Ehrenamt wurden erarbeitet. Im Dezember hat der Stadtrat nach durchaus kontroverser Diskussion – vor allem von den Sportvereinen gab es Kritik – eine neue Ehrungssatzung verabschiedet. Sich an dieser neue Satzung orientierend hat auch die Freiwillige Feuerwehr ihre Ehrungsrichtlinien überarbeitet. Bei einem großen Ehrungsabend sollen fortan die verdienten Bürger gewürdigt werden. Am vergangenen Freitag feierte dieser Ehrungsabend in der voll besetzten Festhalle Premiere.

Über 150 Ehrungen

Bürgermeister Steffen Weiß ( FWG) und der als Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Soziales, Sport und Vereinswesen maßgeblich an der Erarbeitung der neuen Ehrungssatzung beteiligte Beigeordneter Tim Walter (FWG) kamen aus dem Händeschütteln nicht heraus. Und auch nicht aus dem Lächeln, denn mit allen Geehrten ließen sie sich fotografieren. Und das waren an diesem Abend doch eine ganze Menge. 80 Sportlerinnen und Sportler erhielten die bronzene Ehrenmünze der Stadt, dazu wurden 22 Ehrenamtlichen sowie 52 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau mit der silbernen, beziehungsweise der goldenen Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet. Nur wenige der zu Ehrenden ließen sich diesen Abend entgehen. Einige Sportler fehlten, weil sie bei wichtigen Wettkämpfen weilten.

Dass eine so große Zahl an verdienten Bürgern ausgezeichnet wurde, lag vor allem daran, dass die Ehrungen für die Jahre 2024 und 2025 vorgenommen wurden. Im kommenden Jahr – der Termin steht mit dem Freitag, 11. Juni 2027, bereits fest – wird sich die Zahl deutlich reduzieren, denn dann werden nur die Leistungen für ein Jahr gewürdigt. Das ist im Sinne der Stadtspitze. Weiß betonte, dass es an diesem Abend auch darum gehe, interessante Gespräche zu führen und sich zu vernetzen. Dafür war im Foyer alles vorbereitet. Unter anderem gab es eine große Bar, an der unter anderem der Verein „Wasischn“ aus Schaidt Cocktails mixte – alkoholfreie wohlgemerkt. Aufgebaut waren auch große Stellwände, an denen die Namen der Geehrten und ihre Leistungen nachgelesen werden konnten – ein „Walk of Fame“ sozusagen. Das Duo HörensWörth „light“ mit Melanie Merten und Sacha Bernhard sorgte für musikalische Unterhaltung.

Künstler lockern auf

Dass es dann doch fast drei Stunden dauerte, bis man zum geselligen Teil übergehen konnte, lag an der schieren Zahl der zu Ehrenden. „Was ihr tut, ist uns wichtig“, betonte Weiß. Es gehe um Wertschätzung für die Personen, die sich für die Gemeinschaft und ihre Mitmenschen ehrenamtlich einsetzten und um diejenigen, die die Stadt über die Landesgrenzen hinaus bekannt machten. Deshalb nahm sich die Stadtspitze die Zeit für die ausführliche Würdigung. Aufgelockert wurde der Ehrungsabend durch Songs von HörensWörth und durch zwei Auftritte von Eventkünstler Jonas Kerner, der zur Künstlergruppe Lilora gehört und der Auszüge aus seiner Diabolo-Show präsentierte.

Die Geehrten

Sportler (bronzene Ehrenmünze):

Johannes

Orth, Malte Beutler, Finn Heinrich, Laura Hoang, Hannah Jagusch, Jaqueline Kerth, Ilvy Knittel, Lisa Kulis, Konstantin Orth, Rebecca Pfautsch, Tabea Pfautsch, Jakob Pfirrmann, Alexander Pfirrmann, Leon Kaufmann (alle Turnabteilung TV 03 Wörth

Rapp, Jakob

Rapp, Liam Musangi (alle RSC Wörth); Amon Bentz, Enya Bentz, Elena Peña Wincierz, Mathilde Riether, Laura Denise Scheerer, Klaus Schof, Germaine Hackel, Lisa Stöffler, Leonie

Polotzek, Zoe

Kuniß, Horst Dehner, Noah Rehwinkel, Lars Richter, Aurelia Hackel, Lisa Stöffler, Hugo Hackel, Sophie Mentari Blau

, Emilia Degitz, Eleora Isahel

Kamdoum

(alle Schwimmclub Wörth); Rainer Bibus Goju-Ryu (Karateverein Wörth); Roman Schütze, Verena Blum (beide SG Stern Wörth/Germersheim Bogensparte); Anais Schöffel, Milena Schmalz, Neele Borre, Vivienne Schellenberger, Aliya Schöffel, Vivian Barner, Rebecca Pfautsch, Leonisa

Aliu, Nelly Mühl, Delia Maria Turcu, Kim Gander, Helene Schwadorf (alle TV 03 Wörth - Abteilung Handball). Ehrenamtliche: Goldene Ehrenmedaille: Jürgen Dübon (Musikverein Edelweiß Wörth), Jochen Geißer (MGV Lyra-Liederkranz Wörth), Bruno Daum (Vogelzucht- und Waldvogelliebhaberverein Wörth), Oskar

Behr (VLG Maximiliansau

Füchtner (Naturfreunde Maximiliansau), Amanda Hellmann, Reinhold

Demal, Heinz Heimbach (alle Sängervereinigung Maximiliansau); Silberne Ehrenmedaille: Bernd Dübon und Sabine Heimbach (beide Musikverein Edelweiß Wörth); Ilse Pell (Katholische Frauengemeinschaft St. Theodard), Nikolaus

Weinert (MGV Liederkranz 1860 Schaidt); Thomas Schwarz und Axel von Essen (beide Musikverein Harmonie Maximiliansau); Jean-Jaques

Berger, Waltraud Wilhelm und Martina Gantz (alle Heimatverein Wörth); Roland

Rauh (Sängervereinigung Maximiliansau); Ursula Bisanz (Tafel Wörth); Feuerwehr: Goldene Ehrenmedaille: Ronny Pfrengle, Stefan Kuhn und Berthold Simon (alle Freiwillige Feuerwehr Wörth); Norbert Martin (Freiwillige Feuerwehr Schaidt); Konrad

Kessler (Freiwillige Feuerwehr Büchelberg); Silberne Ehrenmedaille: Alexander Mieger, Thorsten Biank, Kai Guldenschuh, Olav

Loch, Matthias Lüpertz, Ralph Nagel, Philipp Niederer, Steffen Reidt, Sebastian Schröder, Michael Simon, Denis Stieber, Matthias Stirm, Martin Sulzer, Bernd Wüst (alle Freiwillige Feuerwehr Wörth); Frederic Förster, Oliver Berg, Rainer Böser, Julia Frankfurter, Andreas

Fried, Daniel Mees, Stephan Rabenschlag, Michael Schaaf (alle Freiwillige Feuerwehr Maximiliansau); Samuel Badtke, Daniel

Bersch, Sven Dehrmann, Christian Eckert, Steffen Exner, Helmut Gensheimer, Mathias Guckert, Philipp Lüthin, Dennis Neu, Rene Pfirmann, Frank Rinnert, Oliver Ripberger, Steffen Völckel, Timo Völckel (alle Freiwillige Feuerwehr Schaidt); Michael

Müller , Christoph Brossart, Patrick Hutzel, Tim Fengler, Bernd Moulliet, Michael Knoll, Alexander Kessler, Daniel Eckert, Rüdiger Knoll, Andreas Schicktanz, Jürgen Stephany (alle Freiwillige Feuerwehr Büchelberg).