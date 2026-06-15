Wörth Neue Veranstaltung: Stadt würdigt Ehrenamt und sportliche Leistungen
„Den Umfang der Ehrungen reduzieren“, so lautete eines der wichtigsten Ziele eines eigens eingerichteten Arbeitskreises, der sich im vergangenen Jahr daran machte, die bisherigen Ehrungssatzungen der Stadt zu überarbeiten. Einheitliche Richtlinien für Sport, Musik und Ehrenamt wurden erarbeitet. Im Dezember hat der Stadtrat nach durchaus kontroverser Diskussion – vor allem von den Sportvereinen gab es Kritik – eine neue Ehrungssatzung verabschiedet. Sich an dieser neue Satzung orientierend hat auch die Freiwillige Feuerwehr ihre Ehrungsrichtlinien überarbeitet. Bei einem großen Ehrungsabend sollen fortan die verdienten Bürger gewürdigt werden. Am vergangenen Freitag feierte dieser Ehrungsabend in der voll besetzten Festhalle Premiere.
Über 150 Ehrungen
Bürgermeister Steffen Weiß (FWG) und der als Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Soziales, Sport und Vereinswesen maßgeblich an der Erarbeitung der neuen Ehrungssatzung beteiligte Beigeordneter Tim Walter (FWG) kamen aus dem Händeschütteln nicht heraus. Und auch nicht aus dem Lächeln, denn mit allen Geehrten ließen sie sich fotografieren. Und das waren an diesem Abend doch eine ganze Menge. 80 Sportlerinnen und Sportler erhielten die bronzene Ehrenmünze der Stadt, dazu wurden 22 Ehrenamtlichen sowie 52 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau mit der silbernen, beziehungsweise der goldenen Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet. Nur wenige der zu Ehrenden ließen sich diesen Abend entgehen. Einige Sportler fehlten, weil sie bei wichtigen Wettkämpfen weilten.
Dass eine so große Zahl an verdienten Bürgern ausgezeichnet wurde, lag vor allem daran, dass die Ehrungen für die Jahre 2024 und 2025 vorgenommen wurden. Im kommenden Jahr – der Termin steht mit dem Freitag, 11. Juni 2027, bereits fest – wird sich die Zahl deutlich reduzieren, denn dann werden nur die Leistungen für ein Jahr gewürdigt. Das ist im Sinne der Stadtspitze. Weiß betonte, dass es an diesem Abend auch darum gehe, interessante Gespräche zu führen und sich zu vernetzen. Dafür war im Foyer alles vorbereitet. Unter anderem gab es eine große Bar, an der unter anderem der Verein „Wasischn“ aus Schaidt Cocktails mixte – alkoholfreie wohlgemerkt. Aufgebaut waren auch große Stellwände, an denen die Namen der Geehrten und ihre Leistungen nachgelesen werden konnten – ein „Walk of Fame“ sozusagen. Das Duo HörensWörth „light“ mit Melanie Merten und Sacha Bernhard sorgte für musikalische Unterhaltung.
Künstler lockern auf
Dass es dann doch fast drei Stunden dauerte, bis man zum geselligen Teil übergehen konnte, lag an der schieren Zahl der zu Ehrenden. „Was ihr tut, ist uns wichtig“, betonte Weiß. Es gehe um Wertschätzung für die Personen, die sich für die Gemeinschaft und ihre Mitmenschen ehrenamtlich einsetzten und um diejenigen, die die Stadt über die Landesgrenzen hinaus bekannt machten. Deshalb nahm sich die Stadtspitze die Zeit für die ausführliche Würdigung. Aufgelockert wurde der Ehrungsabend durch Songs von HörensWörth und durch zwei Auftritte von Eventkünstler Jonas Kerner, der zur Künstlergruppe Lilora gehört und der Auszüge aus seiner Diabolo-Show präsentierte.
Die Geehrten
Sportler (bronzene Ehrenmünze):
Johannes
Ehrenamtliche:
Goldene Ehrenmedaille: Jürgen Dübon (Musikverein Edelweiß Wörth), Jochen Geißer (MGV Lyra-Liederkranz Wörth), Bruno Daum (Vogelzucht- und Waldvogelliebhaberverein Wörth), Oskar
Silberne Ehrenmedaille: Bernd Dübon und Sabine Heimbach (beide Musikverein Edelweiß Wörth); Ilse Pell (Katholische Frauengemeinschaft St. Theodard), Nikolaus
Feuerwehr:
Goldene Ehrenmedaille: Ronny Pfrengle, Stefan Kuhn und Berthold Simon (alle Freiwillige Feuerwehr Wörth); Norbert Martin (Freiwillige Feuerwehr Schaidt); Konrad
Silberne Ehrenmedaille: Alexander Mieger, Thorsten Biank, Kai Guldenschuh, Olav