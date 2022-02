Zwei neue Teststationen mit Schwerpunkt auf PCR-Tests gibt es seit Kurzem in Jockgrim und Rülzheim.

„PCR-Tests sind rar“, sagt Betreiber Kadir Yalcin. Hintergrund: Labore arbeiten aufgrund rasant steigender Fallzahlen am Limit. Die Auswertung angeordneter Tests soll laut Gesundheitsminister von Bund und Länder nach bestimmten Personen- und Risikogruppen, etwa für Menschen aus dem Gesundheitssystem, priorisiert werden. Die Priorisierung gibt es für die freiwilligen PCR-Tests an den beiden Stationen nicht. „Wir haben Kapazitäten für 100 Tests am Tag und sie sind sofort verfügbar“, sagt Yalzin. Wer morgens zwischen 6 und 8 Uhr zum Testen komme, erhalte bei der „Express-Option“ am gleichen Tag zwischen 16 und 18 Uhr das Ergebnis. Alle anderen Befunde lägen innerhalb von 24 bis 36 Stunden vor. Die Kosten müssen die Kunden selbst tragen. Sie liegen bei rund 80 bis 120 Euro. Das Angebot von „Coronatest Flink“ ziele auf Menschen ab, die schnell hundertprozentige Sicherheit haben wollen, wenngleich PCR-Tests aktuell knapp seien.

Ausgewertet werden die Proben in einem Labor in Mainz. Es arbeite nur mit einer weiteren Teststation zusammen, so Yalcin. Für Menschen, die eine Reise planen, gebe es ein Zertifikat in englischer Sprache (RT-PCR-Test). Auch „normale“ Schnelltests, also kostenlose Bürgertests, werden in Jockgrim und Rülzheim gemacht.

Info

Teststelle Jockgrim, Bahnhofstraße 10 (im früheren „Bullu’s Pub); Teststelle Rülzheim, Mittlere Ortsstraße 12 (auf dem Get-Fit-Parkplatz); Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 7 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag: 12 bis 19 Uhr; mit und ohne Anmeldung