In Schaidt gibt es eine neue Schnelltest-Stelle. Diese befindet sich im Innenhof hinter der Gaststätte „Triple Nine“, in der Hauptstraße 117. Betrieber sind Laura Kolbenschlag, die Inhaberin der Gaststätte „Triple Nine“, und Jan-Henrik Völckel, in der Veranstaltungsbranche unter anderem als DJ Lunex tätig.

Zum Angebot gehören kostenfreie Corona Antigen-Schnelltests mit und ohne Termine. Das Ergebnis wird nach 15 Minuten per Mail übermittelt oder vor Ort ausgedruckt. Außerdem werden für 28 Euro Antikörper-Testungen angeboten, mit denen über einen Bluttest der Immunstatus überprüft werden kann. Antikörper bilden sich sowohl nach einer Infektion als auch nach einer Impfung.

Öffnungszeiten



Montag bis Mittwoch, 13.30 bis 19 Uhr, Donnerstag bis Freitag, 13.30 Uhr bis 20 Uhr und Samstag bis Sonntag, 11 bis 16 Uhr