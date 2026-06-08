Die Kreisverwaltung Germersheim ruft zur Teilnahme an den nächsten Erstretter-Kursen auf. Erstretter sind Menschen, die sich bereit erklären, bei Notfällen in der Nähe mitzuhelfen. Dafür werden sie bei den besagten Kursen geschult. Es geht in den Kursen vor allem um Erste-Hilfe-Maßnahmen wie beispielsweise eine Herz-Druck-Massage, die an eigens dafür hergestellten Reanimationspuppen ausgiebig trainiert werden kann, erläutert der Kreis.

Der Kreis Germersheim, der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau betreiben zusammen das Netzwerk „Erstretter Südpfalz“. Ausgebildete Ersthelfer werden darin über eine Alarmierungs-App auf ihrem Handy parallel zum Rettungsdienst zu Notfällen gerufen, in deren Nähe sie sich gerade befinden. Aufgabe ist es dann, beispielsweise bei Bewusstlosigkeit, eine Herz-Druck-Massage einzuleiten. Schon wenige Minuten entscheiden dabei über Tod oder Leben. Durch ihre räumliche Nähe, die mit der Tracking-App „Katretter“ erfasst wird, können Erstretter häufig schneller am Einsatzort sein und mit lebensrettenden Maßnahmen beginnen, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft.

Die Ausbildung richtet sich an alle Personen, die dazu bereit sind, in dem System mitzuwirken und sich imstande sehen, Erste Hilfe zu leisten. Die Schulungen finden in der Außenstelle der Kreisverwaltung Germersheim im Gebäude der Realschule plus in Bellheim (Schulstraße 4) statt. Neben der technischen Einweisung in das System werden auch Abläufe und Anforderungen im Einsatz vermittelt.

Die Kurse finden statt am Donnerstag, 26. Juni, Donnerstag, 18. September und Donnerstag, 11. Dezember. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite erstretter-suedpfalz.de.