Fünf stationäre Blitzer sind an der Südtangente rund um die Uhr „im Einsatz“. Bei der Sanierung des Edeltrud-Tunnels mussten die beiden Anlagen auf Höhe der Ausfahrt Rüppurr vorübergehend abgebaut werden. Diese Zeit nutzte die Stadt für eine generellen Überprüfung der Standorte. Nun fiel die Entscheidung, auch die drei noch vorhandenen Anlagen vom Mittelstreifen zu entfernen und künftig am jeweils rechten Fahrbahnrand zu platzieren. „Anlass für die Überprüfung war insbesondere, dass zur Wartung der Anlagen im Mittelstreifen aus Sicherheitsgründen mehrfach jährlich aufwendige Absperrmaßnahmen notwendig wurden“, so der zuständige Bürgermeister Albert Käuflein. „Mit der jetzt getroffenen Entscheidung, die Anlagen zukünftig an den rechten äußeren Fahrbahnrand zu versetzen, gestaltet sich die Pflege und Wartung der Säulen einfacher. Zudem werden die jährlich wiederkehrenden Kosten für die Absperrmaßnahmen eingespart.“ Die Standorte der Säulen auf Höhe des Wasserwerks sowie an der Ausfahrt Rüppurr/Dammerstock liegen nur um wenige Meter von der ursprünglichen Messstelle entfernt. Die größte Änderung ergibt sich für die Messanlage auf Höhe der Ausfahrt 7/Entenfang. Die im Vergleich zu den anderen Anlagen etwas höhere Säule, welche beide Fahrtrichtungen zugleich überwachen konnte, wird zukünftig durch zwei getrennte Säulen ersetzt. Diese werden auf Höhe der Bannwaldallee/Junker-und-Ruh-Straße, also im Bereich der Ausfahrt 6 neu aufgebaut. Die Installation der Blitzer soll laut Stadt voraussichtlich Anfang Juni erfolgen.