Die Stadt Kandel hat sich während der Sommerpause ein neues Logo gegeben. Dieses soll je nach Einsatzort auch flexibel verändert werden können, sagte Stadtbürgermeister Michael Niedermeier (CDU) im Stadtrat.

So sieht das neue Logo aus: Ein blaues Herz umfasst den St. Georgsturm und den Bienwald, beides stilisiert gezeichnet, dazu kommt der Schriftzug „Kandel. Deine Stadt“. Die Bürger der Stadt konnten sich im Juli auf Facebook und Instagramm zwischen zwei Designs entscheiden. Insgesamt haben 409 Personen abgestimmt, davon haben sich 76 Prozent für das „Logo mit Herz“ entschieden. Dieses wurde dann aber noch entsprechend der eingegangenen Vorschläge abgeändert, erläuterte Niedermeier im Stadtrat. Die Sterne aus dem ersten Entwurf sind verschwunden und wurden durch den Kirchturm und die Bäume ersetzt.

„Wir wollten schnell ein neues Logo“, sagte Niedermeier. Hintergrund sei, dass im Zuge des vom Stadtrat verabschiedeten Corona-Pakets die Werbung für die Stadt hochgefahren werden soll. Dabei sollte das neue Logo die Basis bilden. Im Vorauswahlgremium saßen neben Stadtbürgermeister Niedermeier weitere Vertreter der Stadt, sowie des Vereins für Handel und Gewerbe. Bei Werbeaktionen in Karlsruhe ist das neue Logo laut Niedermeier schon zum Einsatz gekommen.

Dabei sollen sowohl der Slogan, als auch der Inhalt des Herzens ausgetauscht werden können. Als Beispiele werden „Kandel - Offen für Europa, Kandel - … zieht an oder Kandel - Do simma Dehäm“ genannt. So sollen unter anderem Vereine oder die Stadtbücherei mit einem abgewandelten Logo für sich werben können.

Die Kosten liegen bei rund 1000 Euro, sagte Niedermeier auf Nachfrage. Kritik daran, dass sich die Bürger nicht hätten ausreichend beteiligen können, wies der Bürgermeister zurück. Bei einer ähnlichen Abstimmung in Landau, bei der es um ein Logo für Stadtsauberkeit ging, habe es eine geringe Beteiligung gegeben. „400 plus ist ein richtig gutes Ergebnis“, sagte Niedermeier. Er betonte jedoch auch: „Bürgerbeteiligung heißt nicht, dass wir es allen in jedem Punkt recht machen können.“