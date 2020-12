Bäder-Zuschuss, Personal, Sozialausgaben und Bauaktivitäten im Bereich Schulen bestimmten die Kreistagsdebatte um den millionenschweren Kreishaushalt. Und das Thema Schulden spielte eine Rolle.

Nach langer Debatte über Zuschuss- und Finanzierungsmöglichkeiten für Schwimmbäder, verabschiedete der Germersheimer Kreistag am Montag den Gesamthaushalt recht flott. Landrat Fritz Brechtel (CDU) nannte die Eckdaten des Haushaltes mit einem Gesamtvolumen von rund 232 Millionen Euro. „Die Ausgaben im Kreishaushalt kommen allen Kommunen und allen Bürgern zugute“, erteilte er dem Ansinnen der SPD, die Kreisumlage zu senken, eine Absage. Allein 85 Prozent des Geldes werde für Kindertagesstätten, Schulen sowie Jugend- und Sozialhilfe aufgewendet. Brechtel nannte das die „ausgleichende Wirkung des Landkreises“.

Mehr Investitionen geplant als machbar?

Kritik der SPD an 33 Millionen Euro Investitionen hauptsächlich für Schulen und sieben zusätzliche Stellen in der Kreisverwaltung wies Brechtel zurück. Der Investitionsplan sei zwar „sportlich“, aber Investitionen aufzuschieben bedeute nur, dass die Kosten jedes Jahr höher werden. Diese Investitionen werden kreditfinanziert, der Kreis bekomme zurzeit Geld für 0,4 Prozent Zinsen auf 30 Jahre oder sogar mit Negativzinsen. Der Schuldenstand insgesamt steigt auf 135 Millionen Euro. Die Personalsteigerung ist laut Brechtel wegen gestiegenem Verwaltungsaufwand und zusätzlichen Aufgaben begründet.

SPD-Sprecher Dennis Nitsche (Wörth) hatte prognostiziert, dass es der Kreis gar nicht schaffe, die geplanten 33 Millionen zu verbauen. Es sei deshalb leicht möglich, 3 Millionen aufzuschieben und so zur Konsolidierung des Haushaltes beizutragen. Ebenso forderte die SPD, die Pläne und Kosten für das neue Kreishaus zu überdenken. „Man braucht heutzutage nicht mehr für jeden Mitarbeiter ein Büro“, so Nitsche. Dezentralisierung sei möglich, „es gibt keinen Grund, weshalb Abfallwirtschaft und Kfz-Zulassung im selben Gebäude sein müssen“.

Schwimmbäder als „Ablenkungsmanöver“

Martin Brandl (Rülzheim) Fraktionsvorsitzender der CDU, betonte die Kontinuität, unter der auch der 21er-Haushalt stehe. Als „Meilenstein“ bezeichnete er den Strukturbeitrag von 500.000 Euro für Bäder, den seine Fraktion zusammen mit den Koalitionspartnern FWG und Grüne eingebracht hatte. Als ein Ablenkungsmanöver bezeichnete Andreas Wondra (AfD/Hagenbach) die Debatte um mögliche Zuschüsse für Schwimmbäder. Das Defizit von 2,1 Millionen Euro im Kreishaushalt bedeute, dass der Landkreis nicht leistungsfähig und überschuldet ist. Deshalb stimme seine Fraktion gegen diesen Haushaltsplan. Es müsse eine Zeit der Sparsamkeit beginnen. „Die Steuern von Daimler werden in Zukunft nicht mehr so fließen wie in den Zehner-Jahren dieses Jahrhunderts.“

Prävention kostet erst und spart dann

Ursula Radwan von den Grünen betonte die Bedeutung der Sozialausgaben im Haushalt, auch wenn sie enorm hoch seien. „Wir könnten jetzt viel Geld sparen“, aber ohne Prävention werde später ein Mehrfaches der Kosten fällig. Als Beispiel nannte sie die vom Kreis finanzierte Schulsozialarbeit, bei der sich schon jetzt gezeigt habe, „dass es richtig war, sie einzuführen.“ Christian Völker (FDP/Hagenbach) nannte die hohen Investitionen in Schulen „richtig“, war aber skeptisch, ob tatsächlich alle umgesetzt werden können. Auf dem Bau gebe es jetzt schon Engpässe, so Völker.

Mit 27 Stimmen gegen 13 Stimmen aus SPD, Linke, Die Partei und AfD verabschiedete der Kreistag den Haushaltsplan 2021.