In der Kammerforststraße beim Bauhaus-Fachzentrum gibt es eine neue Schnellladestation. Sie verfügt über acht hochmoderne Schnellladepunkte für E-Autos. Betrieben wird er vom Energieunternehmen EnBW, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Ladepunkt ist Bestandteil einer deutschlandweiten Kooperation der beiden Unternehmen, in der es über 100 Stationen mit High-Power-Chargern (HPC) geben soll. Diese verfügen mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt. Wer 20 Minuten beim Einkaufen ist, könne in dieser Zeit bis zu 400 Kilometer Reichweite lade, heißt es weiter.