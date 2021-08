Das Verlaufen oder Verfahren hat ein Ende. Endlich gibt es eine einheitliche, durchgehende Beschilderung der Rad- und Wanderwege im Bienwald. Da bestand große Einigkeit unter den Gästen aus Forst, Naturschutz und Politik am Freitagnachmittag bei der Vorstellung des neuen Besucherlenkungskonzeptes Bienwald. Allerdings mit einem Haken: Noch sind nicht alle Schilder angebracht, das wird noch einige Tage dauern, bis sämtliche Wege und Richtungen markiert sind. Das erste große Hinweisschild steht an der Kulturhalle beim Sportzentrum in Schaidt, wo sich auch der Einstieg in den Westwall-Wanderweg findet.