Die Gemeinde will über die Verleihung einer Ehrenbürgerwürde hinaus verdienten Persönlichkeiten, die sich über das normale Maß hinaus für das Wohl der Ortsgemeinde und ihrer Bevölkerung eingesetzt haben, eine Ehrung ermöglichen.

Die Ortsgemeinde ist reich an Menschen, die sich in verschiedenen Funktionen für das Allgemeinwohl engagieren, so der 1. Beigeordnete Michael Braun (Aktive Bürger). Daher soll es „unterhalb der Ehrenbürgerwürde“ für besonders verdiente Persönlichkeiten die Möglichkeit geben, diese für ihre Verdienste um die Gemeinde zu ehren. Der Ausschuss schlägt vor, diese „Verdienstmedaille“ zu benennen. Sie soll Menschen verliehen werden, die „entscheidend die Entwicklung der Gemeinde beeinflusst und so das Wohl der Einwohner gefördert“ haben oder „die durch hervorragende Leistungen, zum Beispiel im Bereich der Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft oder des Sozialwesens das Ansehen der Gemeinde außergewöhnlich gemehrt haben“. Mit dieser Ehrung sollen aber auch Gruppen oder Vereine ausgezeichnet werden können. Über die Verleihung der Verdienstmedaille soll ausschließlich der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung entscheiden. Der Ausschuss für Bildung und Kultur beschloss einstimmig, dem Gemeinderat eine solche Ehrung vorzuschlagen.