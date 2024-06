Wenn Bordwerkzeug fehlt und die Geschäfte geschlossen sind, erweist sich eine rund um die Uhr verfügbare Radservicestation als Glücksfall. Ein platter Reifen oder ein anderer Defekt, der die Tour unterbricht, kann schnell behoben werden.

Am Radparkplatz der Alla-hopp-Anlage in Rülzheim gibt es nun die erste Radservicestation in Rülzheim. Diese Station ermöglicht es Fahrradfahrern, kleinere Reparaturen selbst durchzuführen. Ausgestattet mit verschiedenen Werkzeugen und einer Handpumpe, die über Adapter für alle Ventiltypen verfügt, steht die Reparatursäule rund um die Uhr zur Verfügung. Ein QR-Code auf der Vorderseite der Station führt zu Online-Publikationen mit Anleitungen zur Behebung von Fahrraddefekten, was die Nutzung der Station noch einfacher macht. Der Radservicestation war der erste Preis beim Stadtradeln 2023 bei dem die Verbandsgemeinde Rülzheim, als Gewinner hervorging. Der Landkreis Germersheim überreichte die Station als Preis für das beste Team mit den meisten gefahrenen Kilometern.