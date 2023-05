Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 2016 befindet sich das Via-Medis-Nierenzentrum am Rande der Innenstadt. Nun soll es ins Zentrum umziehen und deutlich größer werden. Zuvor fallen in dem Gebäude dort noch Umbauarbeiten an.

Bereits seit 20, 25 Jahren soll sich im Gebäude des Hotels Germersheimer Hof an der Josef-Probst-Straße ein Dialysezentrum befinden. Anfangs wurde es von einer Praxisgemeinschaft geführt.