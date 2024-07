Eine neue Anlaufstelle für Post- und Paketservices ist seit dem 17. Juli in Germersheim, Posthiusstraße 5-7, beim Kaufland, in Betrieb gegangen. Der neuentwickelte Automat ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Er bietet nahezu alle Postdienstleistungen, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. Der Kauf von Brief- und Paketmarken ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Auch der Empfang von DHL-Paketen ist an der Poststation mit 87 Paketfächern möglich; für diesen Service ist wie bei der Packstation eine einmalige Registrierung erforderlich.