Die Deutsche Post eröffnet eine neue Partnerfiliale in Zeiskam. Der Bügelservice von Melanie Dörr ist ab sofort eine Partnerfiliale der Deutschen Post. Die Filiale hat neben Brief- und Paketdienstleistungen auch die Ausgabe von Brief- und Paketsendungen im Angebot. Die Partnerfiliale ist insgesamt 26 Wochenstunden geöffnet.

Die neue Filiale bietet ein umfangreiches postalisches Grundsortiment wie beispielsweise die Annahme von Päckchen, Paketen und Retouren oder auch Briefen und Expresssendungen an. Auch werden Brief- und Paket- und Einschreibemarken verkauft. Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden Kunden alle Standorte der Filialen, DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten sowie Leistungen und Service. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen und Paketboxen sind dort ebenfalls zu ermitteln.

Öffnungszeiten: Montag-Samstag 9.30 bis 12 Uhr, Mo, Di, Do. 15 bis 18 Uhr, Mittwoch 18 bis 20 Uhr.