Die Bebauungspläne für den Altortsbereich der Gemeinde Winden sollen überarbeitet und aktualisiert werden. Früher ging es um den Erhalt des Dorfbildes, heute stehen andere Bedürfnisse im Mittelpunkt.

Die drei Bebauungspläne, bei der Erstellung aufgesplittet für die Bereiche Nord, Mitte und Süd-West, damit man im Gemeinderat auch darüber abstimmen konnte, stammen noch aus dem Jahre 1995 und entsprachen weitgehend dem, was man sich damals unter „Dorferneuerung“ gemeinhin so vorstellte. Vor allem ging es um den Erhalt des Dorfbildes, denn die Gemeinde Winden hatte in den 1980er und 1990er Jahren immer wieder große Erfolge in Wettbewerben wie „Unser Dorf soll schöner werden“ erzielt, wurde gar als eines der schönsten Dörfer Deutschlands mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Das aber ist lange her. Winden hat zwar heute unbestritten ganz reizvolle und Ecken, man denke nur an das Rathaus oder das Nachtwächterhäuschen, an Heimatmuseum oder Wollenschlägerplätzel. Zwischenzeitlich musste man aber weitere Neubaugebiete erschließen, um die Nachfrage nach Bauplätzen zu bedienen. Der Bebauungsplan „Kirschgarten“ wurde gerade erst auf den Weg gebracht, derzeit werden Ausschreibungen vorbereitet. Doch zuallererst aber muss nach vermuteten Resten von Kampfmitteln gesucht werden. Dies gilt auch für den Standort, an dem der neue Kindergarten errichtet werden soll. Hierfür wurden jetzt die Aufträge vergeben.

Photovoltaik nicht bedacht

Flächen im Bereich des alten Ortskernes wurden zwischenzeitlich immer mehr ungenutzt, weil viele Scheunen, die meist auf dem rückwärtigen Grundstücksteil errichtet waren, heute so nicht mehr benötigt werden. Bauen in zweiter Reihe musste immer öfter genehmigt werden, die Bebauungspläne von vor 27 Jahren hatten dies ja nicht so vorgesehen. Und an die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern konnte man zu der Zeit auch nicht denken. Auch die Wünsche der ortsansässigen Betriebe, nicht nur der landwirtschaftlichen, sollten ebenso in die neuen Überlegungen mit einbezogen werden. Die aktuelle Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes und die Durchführung einer Dorfmoderation, die im Augenblick gerade läuft und vom Büro Plan-Kultur in Landau betreut wird, spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Keine Tabus

Aus all diesen Gründen, so Ortsbürgermeister Peter Beutel bei der Sitzung des Ortsgemeinderates am letzten Mittwoch, müsse man die bestehenden Bebauungspläne für den Altortsbereich für eine Änderungsplanung freigeben. Dabei dürfe es keine Tabus geben, meinte Beutel. Es gelte, weitere Flächen im Außenbereich einzusparen. Im Klartext bedeutet dies, dass man eine Verdichtung im Innenbereich ermöglichen möchte, auch weil die Regionalplanung der Ortsgemeinde Winden keine weiteren Flächen für Neubaugebiete zugesteht. Die 2,5 Hektar, die das Neubaugebiet „Im Kirschgarten“ einnimmt, sind eigentlich schon grenzwertig. Genaueres wird sich im Laufe der Arbeit an den drei Bebauungsplänen ergeben. Grundsätzlich sagte der Rat jetzt einmal einstimmig „Ja“ hierfür, so dass man sich an die Arbeit machen kann.