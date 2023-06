Wo früher Ziegel hergestellt wurden, kann man heute ein Industriedenkmal sowie die Tier- und Pflanzenwelt der Rheinauen bestaunen. Nun hat der Vogelpark im Ziegeleimuseum Zuwachs bekommen.

An den Ufern des Rheins liegt die Alte Ziegelei Sondernheim. Auf diesem Gelände stellten bis zu 70 Mitarbeiter zwischen 1834 und 1976 Ziegelsteine her, bis die Fabrik schließen musste. Die kleine Anlage war einfach nicht mehr fähig, mit der Konkurrenz mitzuhalten. 24 Jahre lag die Ziegelei brach, dann nahm sich das Ehepaar Cornelia und Johannes Haag ihrer an. Sorgfältig wurde das Gelände restauriert, mit neuen Maschinen versehen und gründlich auf Vordermann gebracht. Heute können sich Besucher auf gut einem Hektar umsehen und nachvollziehen, wie in vergangenen Zeiten Ziegel angefertigt wurden. Die Ziegelei mit seinem Biergarten ist ein beliebtes Ausflugs- und Einkehrziel für Touristen und Einheimische.

Blick in das Innere der ehemaligen Fabrik. Foto: Tim Bößer

Sei es die alte Schmiede, die Trockenhütten oder die Öfen – es sieht alles noch fast genauso aus wie damals, als hier Ziegeln produziert wurden, erklärt Cornelia Haag. Das veranschaulichen auch die Bilder, die den Betrieb zu seiner Blütezeit zeigen. Als die Ziegelei noch in Betrieb war, zog sich eine Feldbahn durch die Industriestätte, die die Ziegelsteine zwischen den Trockenhütten und den Fertigungsanlagen transportierte. Heute dient die kleine Eisenbahn vor allem dazu, den Besucherinnen und Besuchern eine Rundfahrt durch das Museum zu bieten. So können sich auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein umfassendes Bild machen. Es ist eine der Attraktionen der Alten Ziegelei.

Fledermaus-Kolonie zieht ein

Zusätzlich zu der Lokomotive, die die Gäste befördert, gibt es bestens erhaltene Schienenfahrzeuge zu sehen, darunter eine der letzten noch verbliebenden Grubenloks. Bewunderer von Technik kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, aber auch alle mit einer Schwäche für die Natur können sich freuen. Auf dem Gelände kann man eine Vielzahl verschiedener Tiere antreffen. Besonders hervorzuheben ist die Mückenfledermauskolonie, welche sich in einem der Gebäude eingenistet hat. Mit knapp 1300 Tieren handelt es sich um die größte Kolonie in ganz Deutschland, erläutert Cornelia Haag.

Auch präparierte Tiere sind zu sehen. Archivfoto: Iversen

Besonders sind auch die Pfauen, die über das Gelände spazieren. Dieses Jahr sind neue Farbschläge dazugekommen, darunter eine lila farbige Pfauenhenne, ein Pärchen Schwarzflügelpfauen und ein reinweißer Pfauenhahn. Doch auch andere Tiere wie Eichhörnchen, Falken und Störche bewegen sich frei in der Ziegelei und sind laut Cornelia Haag beliebte Hingucker. Seit 2006 brüten Störche auf dem Kamin. Christian Reis von der Aktion Pfalzstorch wird die Jungtiere am morgigen Mittwoch ab 17 Uhr beringen.

Das Gelände der alten Ziegelei von Sondernheim direkt am Rhein ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: van

Eine kleine Ausstellung zeigt die Natur- und Tierwelt der Rheinauen. Tierpräparate erweitern diese Ausstellung um einen neuen Blickwinkel: Hier kann man auf Details achten, die sonst entgehen würde, wenn der Vogel am Himmel fliegt oder der Käfer über den Boden kriecht.

In der Kombination aus Industriedenkmal und Natur sieht Cornelia Haag die Anziehungskraft der Ziegelei für Menschen mit verschiedenen Interessen. Es gab schon Gäste aus England, Schweden und China, berichtet Johannes Haag. Die Resonanz sei für das Paar der größte Lohn für ihr Engagement.

Info

Der Biergarten und das Café an der Alten Ziegelei sind täglich geöffnet. Das Museum ist auf Anfrage zugänglich, E-Mail kontakt@ziegelei-sondernheim.de, Telefon 07051 8060734. Führungen sind ab 10 Personen möglich, sollten aber vorher telefonisch vereinbart werden.